Ohne die Ehrenamtlichen geht hier nichts

Kurz nach 14 Uhr in der Plainstraße 2 in Salzburg. Wer am Montag die Tür zu diesem Geschäft öffnet, steht gleich am Ende einer Schlange. Viele sind schon kurz nach dem Aufsperren hier, wollen sich nach dem Wochenende mit frischen Lebensmitteln eindecken. Ein Supermarkt wie jeder andere könnte man meinen, doch hier sind die Waren um einiges billiger, als im normalen Geschäft. Butter, Aufstriche, Joghurts, Brot, frisches Gemüse und Obst, Babynahrung, Getränke und sogar Blumen – alles kostet nur wenige Cent und Euro. Denn es handelt sich um den Soma (Sozialmarkt). Hier dürfen all jene einkaufen, deren Haushaltskasse ein wenig kleiner ist.