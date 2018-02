Serien-Einbrecher sagte nach Urteil „Danke“

Gemeinsam mit seinem Bruder und seinem Cousin reiste der unbescholtene Bauarbeiter nach Österreich. „Eigentlich zum Arbeiten“, so seine Verfahrenshelferin Nina Letocha. Aber die Gelegenheit durch Einbrüche Geld zu machen, war wohl zu verlockend: 17 Mal schlug das Trio in Salzburg, NÖ und Steiermark zu. Zeitraum: 9. bis 22. Oktober 2016. Vorwiegend in Wohnhäusern stahlen sie Elektronika, Werkzeug, Bekleidung, aber auch zwei Autos. An einem Tatort – einer Lagerhalle in Elsbethen – legten die drei sogar Matratzen aus und schliefen dort.