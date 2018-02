Neugeborene sterben nach Stromausfall in Klinik

Als am Mittwoch der Strom ausfiel, hätten Ärzte und Eltern versucht, die Babys manuell zu beatmen. Nach vier Stunden seien die Säuglinge aber gestorben, sagte Hernandez, der mit anderen Freiwilligen dringend benötigte Sachspenden für Krankenhäuser in Venezuela sammelt. Nach seinen Angaben fällt in der Klinik in San Felix im Osten des Landes bis zu zweimal täglich der Strom aus. "Wer übernimmt Verantwortung für diese Morde?", fragte der Oppositionspolitiker Jose Olivares. Die Stromversorgung in den Krankenhäusern müsse sicher sein.