Skeleton-Blech! Janine Flock verpasst Medaille

Im Eiskanal waren Österreichs Olympia-Sportler in Südkorea zuvor überaus erfolgreich: Rodler David Gleirscher eröffnete den Reigen an Medaillen mit Gold im Herren-Einzel, die Doppelsitzer Peter Penz und Georg Fischler gewannen Silber, im Mixed-Teambewerb ging Bronze an die um Madeleine Egle verstärkte ÖRV-Mannschaft. Die Rodler feuerten Flock am Samstag tatkräftig an, am Ende musste sie jedoch getröstet werden.