Geiselgangster Degowski nach 30 Jahren Haft frei

Medienvertreter waren live dabei

Degowski und Rösner kamen auf ihrer Flucht zufällig mit Reportern in Kontakt - und ließen sich von ihnen begleiten. Die Präsenz von Medienvertretern erschwerte Strafverfolgern den Zugriff. In der Kölner Innenstadt gaben die beiden Schwerverbrecher Interviews, die Waffe am Hals einer Geisel. Über die Beteiligung der Medien an der Tragödie wurde später heftig gestritten - was schließlich zu veränderten Verhaltensregeln für Journalisten in solchen Krisensituationen führte.