Enorme Wasserfontäne mitten in Salzburg-Stadt

Ungewöhnliche Szenen in der Auerspergstraße in Salzburg: Bei einer Baustelle an der Kreuzung zur Rainerstraße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Wasserrohrbruch, nachdem ein Baggerfahrer aus Versehen mit der Schaufel eine Leitung beschädigt hatte. Die Folge: Eine haushohe Fontäne schoss aus dem Boden heraus. Zahlreiche Schaulustige hielten und schauten zu, filmten und fotografierten. Die Leitung wurde von den Technikern rasch wieder abgedichtet.