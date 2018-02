„Pigzilla“ versetzt Schüler in Angst und Schrecken

Immer wieder Probleme mit Wildschweinen

Die Eltern der Volksschüler in Hongkong sind nun um die Sicherheit ihrer Kinder besorgt. Denn gerade Bachen, die Jungtiere bei sich haben, können durchaus aggressiv reagieren. Auch in unseren Breiten kommt es immer wieder zu Zwischenfällen mit Wildschweinen, die in Städte vordringen. So musste im Mai 2017 ein Wildschwein in Wien-Donaustadt erschossen werden, das Kinder auf einem Spielplatz angeriffen hatte. Und im Oktober 2017 wütete ein Keiler in der deutschen 21.000-Einwohner-Stadt Heide und verletzte vier Menschen. Auch dort musste das Tier schließlich erschossen werden.