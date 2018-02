Tiroler Retter: „Schärferes Vorgehen ist nötig"

Es sind Szenen wie diese von Freitag Nachmittag in Wien-Favoriten, die bei der Bevölkerung für Kopfschütteln sorgen: Wie berichtet, brach in der U-Bahn-Station Reumannplatz ein 71-Jähriger zusammen. Bis zu 300 Schaulustige zückten ihr Handy, schossen Fotos und behinderten die Einsatzkräfte. Der Mann starb auf dem Weg ins Krankenhaus.Ähnliche Szenen ereigneten sich auch am 1. November 2012 in Tirol. Ein alkoholisierter Pkw-Lenker (29) prallte am Innsbrucker Südring gegen eine Laterne und verletzte sich schwer. Zahlreiche Schaulustige behinderten die Einsatzkräfte. Ein 21-Jähriger wurde sogar wegen Ordnungsstörung festgenommen und angezeigt.