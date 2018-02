Authentisches Indien in Lengfelden

Alka (28) und ihr Mann Rajeshwar Rana (28) strahlen übers ganze Gesicht: Vor wenigen Tagen eröffneten sie ihr erstes gemeinsames Restaurant, das „Guru“ in der Fashion-Mall in Bergheim-Lengfelden. „Es ist für uns ein Neuanfang“, verrät Managerin Alka Rhana, die eigentlich gelernte Buchhalterin ist. Aber die Leidenschaft für die indische Küche, die Heimat ihrer Eltern, war schon immer da. Und so beschloss sie im Herbst gemeinsam mit ihrem Mann, auf die Suche nach einer geeigneten Lokalität zu gehen. Im November „verliebte“ sie sich in die Räume in der Fashion Mall. Vor wenigen Tagen ging es endlich los.