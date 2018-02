Israelischer Kampfjet nach Einsatz abgeschossen

Israel greift immer wieder Ziele in Syrien an

Die israelischen Streitkräfte greifen seit dem Beginn des bewaffneten Konflikts in Syrien im Jahr 2011 immer wieder Ziele im Nachbarland an. In der Regel geht Israel damit gegen Waffenlieferungen des Iran an die libanesische Hisbollah-Miliz vor, die seit Jahren an der Seite der Truppen von Syriens Machthaber Bashar al-Assad kämpft.