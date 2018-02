Juventus setzt Siegesserie in Florenz fort

Titelverteidiger Juventus Turin hat am Freitagabend in der italienischen Meisterschaft vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Die "Alte Dame" setzte sich bei AC Fiorentina mit 2:0 (0:0) durch und zog vorerst um zwei Punkte an SSC Napoli vorbei. Der Rivale ist erst am Samstagabend (20.45 Uhr) gegen Lazio Rom im Einsatz.