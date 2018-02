ÖVP-Funktionär wechselt zu NEOS

Fix ist die Personalie allerdings noch nicht, erst müssen noch die Mitglieder im Rahmen der Landesversammlung am 23. Februar zustimmen. Schellhorn: "Jeder, der wirklich was verändern will und sich zu unseren Werten bekennt, ist in unserer Bürgerbewegung willkommen. Sepp Egger ist ein ehrlicher und mutiger Bürger, der bereits in Vergangenheit bewiesen hat, für was er steht. Beim Thema Transparenz und mutigen Reformen hätten wir mit ihm einen starken Partner gefunden." Laut den jüngsten Umfragen haben die Pinken derzeit gute Chancen, mit zwei bis drei Mandaten im April erstmals in den Salzburger Landtag einzuziehen.