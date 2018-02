Momente des Glücks

Wenn man in einem Stück über den Suizid eines jungen Mannes sitzt und dabei konstant von Momenten des Glücks überrollt wird, ist die oft eher abstrakt postulierte Magie des Theaters zu einem ganz konkreten Erlebnis geworden. Für ein solches sorgt die Gruppe NIE mit „Museum of Memories“ beim Festival spleen*graz. Was bleibt von einem Leben, das mit einem Selbstmord endet? Dieser Frage geht das Stück nach. Die Figuren sammeln Erinnerungen an ihren Freund, Bruder und Nachbarn Markus, der nicht mehr ist und doch weiterlebt – in den Geschichten und Herzen jener, die ihn kannten und liebten. Mit unglaublich viel Humor und verstärkt durch tolle Musik erzählen die Darsteller von ihm – und machen so die Lücke, die sein plötzlicher und doch nicht unerwarteter Abgang hinterlässt, umso tragischer sichtbar. Im Anschluss an die Vorstellung verwandelt sich die Bühne in ein Museum, in dem auch die Zuseher Erinnerungen hinterlassen können. Ein unvergessliches Theatererlebnis!