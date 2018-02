Mit dem Trend

Natürlich habe ich mich in dieser Woche auch mit weniger spaßigen Themen befassen müssen. Vor Kurzem haben wir über das Schicksal von Spitzmischling "Sammy" berichtet: Als Bündel Elend vegetierte er in einem Ort bei Zwettl neben seinem dementen Frauerl dahin. Ein als Sachwalter beauftragter Anwalt soll zwei Jahre tatenlos dabei zugesehen haben. Auf seiner Pflegestelle blüht er auf. Aber für "Sammy" gibt es trotz eines Inserates in unserer Tierecke noch keine Hoffnung auf ein schönes Zuhause. Der Rüde hat wirklich nur das Beste verdient! Und er soll es bekommen!