„Wir rechnen mit komplexen Anschlägen“

Mit ungewöhnlich deutlichen Worten hat der Präsident der neuen Bundespolizei-Direktion Spezialkräfte in Deutschland vor Terroranschlägen in unserem Nachbarland gewarnt. "Wir sind glücklicherweise in Deutschland bisher von einem großen komplexen Szenario verschont geblieben, das heißt aber nicht, dass es in Zukunft, vielleicht sogar in naher Zukunft, nicht auf uns zukommt", sagte Olaf Lindner am Europäischen Polizeikongress in Berlin.