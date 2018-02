Amokfahrt in Braunau aus Ausländerhass?

Autos beschädigt

Dass der Verdächtige eine Aversion gegen Ausländer haben könnte, verdeutlichen drei Vorfälle: Wenige Tage vor der Amokfahrt soll er in Mauerkirchen zwei Autos, die Migranten gehören, beschädigt haben. In einem Fast-Food-Lokal in Braunau soll er einen Ausländer angestänkert haben. Und in Braunau soll er mit dem Pkw einem Migranten am Gehsteig nachgefahren sein. "Der Verfolgte hat aber keine Anzeige erstattet, die Bedrohung offenbar nicht als gravierend eingestuft", sagt Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried.