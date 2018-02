Deutsche Apple-Wertkarte in Österreich nutzlos

Das muss man auch erst einmal wissen! Markus F. aus Oberösterreich hatte als Geschenk für seine Tochter in Deutschland eine iTunes-Wertkarte im Wert von 25 Euro gekauft. Daheim angekommen folgte dann aber die böse Überraschung: Die Guthabenkarte funktionierte nicht. „Ich bin daraufhin in den Apple Store nach Linz gefahren, um diese umzutauschen – leider ohne Erfolg“, schrieb Herr F. der Ombudsfrau. Auch ein Anruf bei der Hotline brachte keine Lösung: „Somit habe ich eine nutzlose Wertkarte, die nur in Deutschland funktioniert, und außerdem 25 Euro in den Sand gesetzt“, so der Leser weiter.