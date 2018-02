EU-Parlament will die Sommerzeit abschaffen

Die SPÖ-Abgeordnete Karin Kadenbach sagte, angebliche energiesparende Effekte seien nicht nachzuweisen. Kadenbach meinte zwar, bei diesem Thema "grüßt jährlich das Murmeltier", doch auch sie betonte, dass die Umstellung "keine Freude" bringe - egal ob die Fahrpläne bei den Zügen angepasst werden müssten oder Landwirte von großen Problemen für die Tiere berichteten. Einig sind sich beide, dass es einer einheitlichen europaweiten Regelung bedürfe, also nicht in einem Land die Sommerzeit gelte, im anderen Winterzeit oder in einem dritten die Zeitumstellung aufrecht bleibe. In diesem Punkt sei Subsidiarität nicht gefragt.