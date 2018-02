Kickl: Ukraine soll sicheres Herkunftsland werden

Lage in weiten Teilen des Landes "grundsätzlich ruhig"

Basis für die Aufnahme der Ukraine in die Liste sicherer Herkunftsstaaten ist ein umfangreiches Ländergutachten des Bundesamts für Asyl und Fremdenwesen. Dieses bezieht sich auf den Großteil des Landes mit Ausnahme der selbst ernannten prorussischen Volksrepubliken im Osten des Landes. In den von der ukrainischen Regierung kontrollierten Landesteilen sei die Lage "grundsätzlich ruhig". Erst vor Kurzem hat die "Krone" das vergessene Konfliktgebiet in Osteuropa besucht.