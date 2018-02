Nissan Leaf: Längere Reichweite für Langarmige

Wer nicht auffällt, geht unter. Wie der Hybrid-Pionier Toyota Prius musste auch der Leaf – der „zufällig“ wie das englische Wort für Blatt heißt - bei seinem Debüt vor acht Jahren optisch aus der Rolle fallen. Dank des Erfolgs des ersten hat der neue das nicht mehr nötig, hier stimmen auf 4,49 Meter Länge die Proportionen, mit V-Motion-Grill und Bumerang-Heckleuchten darf er sich optisch in die Familie zu Micra, Qashqai & Co. gesellen. Und das hat sogar praktischen Nutzen: So kann man z.B. die Hutablage bei geöffneter Heckklappe ganz normal herausnehmen, beim Vorgänger musste man sie wegen des flaschenhalsförmigen Hecks mühsam ausfädeln.