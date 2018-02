Selbstmordversuch: Versicherung muss zahlen

Kann ein versuchter Selbstmord ein Unfall sein? Durchaus, folgt man der Argumentation der obersten Richter im Falle einer Salzburger Familie. Der Ehemann hatte nach dem versuchten Selbstmord seiner Gattin die Versicherung, bei der seine Frau unfallversichert war, geklagt. Er forderte Leistungen aufgrund der schweren Verletzungen, die sie durch den Sturz erlitt. Der Versicherungskonzern widersprach, argumentierte, dass es sich bei einem Selbstmordversuch nicht um einen Unfall handle. Das Bezirksgericht Zell am See wies das Klagebegehren mit dieser Begründung auch ab – selbiges bei der Berufung am Landesgericht Salzburg.