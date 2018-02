„Duell“ zweier Teenager endet blutig

Jüngerer zog plötzlich Messer

Die zwei Burschen übten sich zunächst in Provokationen und Einschüchterungsgehabe, ehe sich die Auseinandersetzung zuspitzte. So zog der 15-Jährige plötzlich ein 15 Zentimeter langes Messer aus der Tasche. Es kam zur Rangelei zwischen den beiden Hitzköpfen, in deren Folge der Ältere eine zwei Zentimeter lange und vier Zentimeter tiefe Stichverletzung am Oberschenkel sowie eine Schnittverletzung am rechten Unterarm davontrug.