Malediven: Reisewarnung und Ausnahmezustand

Die tiefe politische Krise auf den Malediven hat sich weiter zugespitzt. Am Dienstag wurde der frühere Präsident Abdul Gayoom festgenommen, weil er die Opposition unterstützte, die Präsident Abdulla Yameen zuletzt unter Druck gesetzt hatte. Yameens Regierung hatte am Montag einen 15-tägigen Ausnahmezustand verhängt und dies mit Ausschreitungen und Unruhen in der Hauptstadt Male begründet. Viele Länder haben deshalb Reisewarnungen ausgesprochen und auch das österreichische Außenamt rät von Reisen nach Male ab.