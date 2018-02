Katzian und Anderl neue Chefs von ÖGB und AK

Die Personalia in der Gewerkschaft werden nun etappenweise erledigt. Die Designierung des neuen Spitzenpersonals erfolgt formal Ende Februar. Zur AK-Präsidentin wird Anderl dann am 27. April gekürt, Katzian wird im Rahmen des ÖGB-Kongresses Mitte Juni gewählt. Mit seinem Wechsel an die ÖGB-Spitze gibt Katzian auch den Vorsitz an der Spitze der sozialdemokratischen Gewerkschafter ab. Diese wichtige Machtposition in Gewerkschaft und SPÖ geht an den Chef der Produktionsgewerkschaft "pro-ge", Rainer Wimmer. Neue ÖGB-Vizepräsidentin wird Korinna Schumann.