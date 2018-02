Assads Luftwaffe setzt offenbar erneut Giftgas ein

Bei Luftangriffen der syrischen Regierung in der Provinz Idlib im Nordwesten des Landes soll Giftgas eingesetzt worden sein. Das berichtete am Sonntag die syrische Rettungsorganisation Weißhelme. In der von Rebellen besetzten Stadt Sarakeb sollen neun Menschen bei dem Angriff verletzt worden sein, darunter auch drei Helfer der Weißhelme.