Influenza - warum Antibiotika schaden

Daten und Fakten

550.000 Menschen sterben weltweit pro Jahr an Influenza.

Bis zehn Prozent der Erwachsenen und 20 Prozent der Kinder erkranken pro Saison in Österreich.

In den meisten europäischen Ländern kommen heuer Influenza-B-Viren vor, in Frankreich aber A (H1N1) pdm09. Russland meldet das A(H3N2)-Virus, das auch in den USA für steigende Krankheitszahlen sorgt, wie die MedUni Wien, Zentrum für Virologie, berichtet.

In Österreich lässt sich derzeit etwa jeder Zehnte impfen.

Laut Behörden begann die heurige Grippewelle am 9.1. und dauert weiter an.