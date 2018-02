Konkursruine Alpenkönig erwacht zu neuem Leben

Mit 150 Zimmern, davon 20 Luxus-Suiten und 360 Betten, ist der Alpenkönig in Reith bei Seefeld eines der größten Hotels Tirols. Vor zehn Jahren spektakulär in die Pleite geschlittert, regt sich nun neues Leben: Schüler und Gäste aus Fernost sorgen für eine Ganzjahres-Belegung und eine gute Nächtigungsstatistik am Plateau.