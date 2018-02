Kitzmüller fordert Schonfrist für Regierung

Die Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller (FPÖ) fordert eine Schonfrist für Türkis-Blau. "Die Regierung ist gerade erst mal ein paar Wochen am Arbeiten, die Kabinette sind dabei, sich einzuarbeiten. Jeder bekommt die 100 Tage Schonfrist, die diese Regierung jetzt nicht bekommen hat", meinte die Freiheitliche. "Wir haben im Regierungsprogramm sehr viel erarbeitet. Das muss jetzt alles in Gesetze gepackt werden. Wenn die Ergebnisse auf dem Tisch liegen, dann kann man das kritisieren", so Kitzmüller, die ihre Partei in der Regierung angekommen sieht.