Ferienbeginn: Autofahrer brauchten starke Nerven

Der Beginn der Semesterferien in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg hat am Samstag - wie bereits im Vorfeld befürchtet - zu kilometerlangen Staus geführt. Insbesondere an den Grenzübergängen kam es zu langen Wartezeiten, berichteten die Autofahrerklubs ÖAMTC und ARBÖ. Starke Nerven waren besonders an der Grenze Kufstein/Kiefersfelden gefragt, rund zwei Stunden an Wartezeit musste man dort einplanen. Doch auch die übrigen Transitstrecken in der Obersteiermark, Salzburg und Vorarlberg waren überlastet.