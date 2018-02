Vor 75 Jahren siegte die Rote Armee in Stalingrad

Am 2. Februar 1943 kapitulierte die 6. Armee unter der Führung des deutschen Generalfeldmarschalls Friedrich von Paulus in der Schlacht von Stalingrad. Die erste große Niederlage Hitler-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg wird in Russland bis heute als entscheidender Wendepunkt gefeiert. Am Freitag hat das Land mit einer prunkvollen Militärparade den 75. Jahrestag des Sieges im heutigen Wolgograd begangen. Bei klirrender Kälte versammelten sich zahlreiche Menschen in der südrussischen Stadt, um sich die Parade mit 1500 Soldaten, Panzerfahrzeugen und Kampfflugzeugen anzusehen. Präsident Wladimir Putin sagte in einer Rede vor Kriegsveteranen, in der Geschichte der Menschheit habe es "keine derartige Schlacht" gegeben.