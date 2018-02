Vom Mut, einfach zu tanzen

„Beim Tanzen geht es darum, sich auf etwas einzulassen: den Rhythmus der Musik, das Gegenüber und wenn man so will, auf die Geschichte, die hinter dem Tanz steht“, sagt Petra Schön, die für die Leitung und das Programm zuständig ist. „Tanzen ist mehr eine Gefühlssache, als Schritte auswendig zu lernen. Weil es aber in Tanzschulen traditionsbedingt häufig wenig Sensibilität dahingehend gibt, trauen sich Menschen mit Sehbeeinträchtigung oft nicht dorthin, und zum Ausprobieren kommt es gar nicht. Wir wollen deshalb vor allem Mut machen, tanzen zu gehen“, erklärt Schön, und in ihrer Stimme schwingt hörbar große Freude mit: „Tanzen ist ein echtes Freiheitsgefühl, das sollte man zumindest einmal ausprobiert haben!“