Mieten in Wien um 43 Prozent gestiegen

Der hohe Anteil an geförderten Wohnungen in Wien ist hiervon nicht betroffen, wer aber auf dem privaten Sektor nach einer Bleibe sucht, der muss tief in die Tasche greifen. Die Arbeiterkammer ließ nun erheben: In diesem Bereich sind die Mieten in acht Jahren um 43 Prozent gestiegen. Der Plafond ist noch lange nicht erreicht.