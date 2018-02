Graugänse drosseln im Winter Puls und Temperatur

Puls sinkt im Winter um fast 25 Prozent

Im Winter waren die durchschnittlichen Herzschlagraten der Gänse um fast ein Viertel niedriger als in den anderen drei Jahreszeiten, berichteten die Forscher. Ihre Körpertemperatur sank in der kalten, finsteren Jahreszeit ebenfalls. An niedrigerem Nahrungsangebot könne dies nicht gelegen haben, denn die gefiederten Tiere konnten sich an der Forschungsstelle beliebig viel Futter abholen. "Die Absenkung kommt also von innen zustande, wahrscheinlich über den Lichtrhythmus, und passiert teils auch bei 'Sauwetter'", so Kotrschal. Wenn sie ihre Körpertemperatur und Herzschlagfrequenz absenken, sind die Tiere auch vom Verhalten her sehr inaktiv, berichten die Forscher im Fachjournal "Scientific Reports".