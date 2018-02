Vilimsky kündigt Landbauers „Rehabilitierung“ an

Forderung von SPÖ und NEOS erfüllte sich

SPÖ und NEOS hatten diesen Schritt am Donnerstag bereits vor dem Rücktritt des freiheitlichen Landtagsabgeordneten gefordert. Max Lercher, Bundesgeschäftsführer der Sozialdemokraten, verwies am frühen Nachmittag auf die "ZiB 2" des ORF vom Mittwochabend, die von einem "Insider" aus Landbauers Burschenschaft Germania berichtet hatte. Dieser erzählte davon, dass in der Vereinigung auch in der jüngeren Vergangenheit Lieder mit rechtsradikalem und antisemitischem Gedankengut gesungen worden seien. NEOS-NÖ-Spitzenkandidatin Indra Collini schlug zur selben Zeit in eine ähnliche Kerbe: Auch sie begrüßte die Maßnahme der FPÖ, "dabei allein darf es aber nicht bleiben, Udo Landbauer muss von allen politischen Funktionen zurücktreten", forderte sie.