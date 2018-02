Auto rast in Lastwagen

Ein Lenker (40) bemerkte am Mittwochnachmittag auf der Westautobahn beim Walserberg zu spät, dass ein Lkw vor ihm wegen eines Staus anhielt und prallte gegen dessen Heck. Der Pkw schob sich bis zur Frontscheibe unter den Anhänger. Die Feuerwehr Wals schnitt den Verletzten aus dem Wrack. Zu unglaublichen Szenen kam es derweil in der Rettungsgasse, die sich am Unfallort gebildet hatte: Gleich mehrere Lenker wendeten im Stau auf der Autobahn und verließen die A1 via der nahen Betriebsausfahrt.