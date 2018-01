Eisschützen retteten zwei Pferde vor Feuer

Während am Dienstag in Söchau, Ortsteil Ruppersdorf, ein Landwirt mit Freunden vom Eisschützenverein trainierte, brach 150 Meter entfernt in seinem Schuppen ein Brand aus. Mit sechs Feuerlöschern verhinderten die Kameraden eine Katastrophe. Sie stehen für ein Dorf, in dem jeder jeden kennt – und jeder jedem hilft.