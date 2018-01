Hochzeit, oje! „Das Leben ist ein Fest“

Der Pariser Max (Jean-Pierre-Bacri) ist seit Jahrzehnten im Hochzeitsgeschäft. Große Feiern auszurichten, bei denen sich Liebende das Ja-Wort geben, ist sein Job – und seine Leidenschaft. Doch in den vergangenen Monaten hat sich bei Max etwas Amtsmüdigkeit eingeschlichen. Zudem herrscht in Sachen Liebesleben – die Ehefrau lässt ihn links liegen, seine Geliebte will Klarheit – ein totales Chaos.