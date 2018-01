Erster „Kassa-freier“ Saturn in Innsbruck

Im Rahmen des Pilotprojekts müssten sich Kunden ab März nicht mehr an Kassen anstellen, sondern könnten das gewünschte Produkt am Regal bezahlen und im Anschluss den Markt direkt verlassen, hieß es. Ermöglicht werde dies durch die "Saturn Express"-App, mit der Kunden Produkte scannen und direkt in der App bezahlen können.