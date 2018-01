Frau mit Kleinkind baute 5 Unfälle in 14 Minuten!

Eine Frau mit Kleinkind im Auto hat am Montag in Passau in Bayern innerhalb von 14 Minuten fünf Unfälle verursacht. So fuhr die 40-Jährige zunächst an einer roten Ampel rückwärts gegen ein anderes Auto, wenig später knallte sie gegen einen vor ihr wartenden Wagen. Schließlich stieß sie beim Einfädeln gegen ein anderes Auto und rammte dieses zudem kurz darauf an einer roten Ampel im Rückwärtsgang.