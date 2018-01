Studie wertet Brexit als massive Wachstumsbremse

May immer stärker unter Druck

Die Enthüllung dürfte die Spannungen innerhalb der Regierung in London weiter verstärken. May steht sowohl vonseiten der Brexit-Hardliner als auch von den EU-freundlichen Kräften in ihrer Partei unter enormem Druck. Seit Tagen wird in der Presse über ihren bevorstehenden Sturz durch Brexit-Befürworter spekuliert. Auf Gegenwind muss sich May auch im überwiegend proeuropäischen Oberhaus einstellen. Dort sollte am Dienstag das EU-Austrittsgesetz in die zweite Lesung gehen.