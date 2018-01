„Shadow of the Colossus“: So schön wird das Remake

Am 7. Februar, und damit fast zwölf Jahre nach dem ersten Release für die PlayStation 2, lässt Sony sein gefeiertes Videospiel-Kleinod "Shadow of the Colossus" auf der PS4 auferstehen – optisch überholt und mit einer alternativen Steuerung versehen. Wie viel Arbeit in die Aufarbeitung des Klassikers floss, zeigt ein neuer Trailer.