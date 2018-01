Felsstürze und Co.: Wetter setzt Tiroler Bergen zu

Erstmals seit fast 20 Jahren wurde Anfang vergangener Woche in Tirol wieder die höchste Lawinen-Warnstufe 5 ausgegeben – die Folge von teils ergiebigen Schneefällen. Am Montag sah die Situation schon ganz anders aus – blitzblauer Himmel und vielerorts fast schon frühlingshafte Temperaturen. In Reutte etwa wurde gegen 13 Uhr die 10-Grad-Marke geknackt. In der Früh waren hingegen noch viele Tiroler mit „Eiskratzen“ beschäftigt.