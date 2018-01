Hangrutsch in Grins: Zwei Häuser evakuiert!

Oberhalb zweier Einfamilienhäuser in Grins (Bezirk Landeck) ist in der Nacht auf Sonntag ein Hang abgerutscht. Das Geröll reichte bis zur Hangmauer eines der beiden Gebäude heran. Verletzt wurde niemand, die beiden Häuser wurden noch in der Nacht aus Sicherheitsgründen geräumt. Die Bewohner des nicht unmittelbar betroffenen Gebäudes konnten am Sonntagvormittag bereits wieder in ihr Heim zurück.