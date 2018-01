Tödliche Disco-Schlägerei: Anklage eingebracht

Ein Streit ums Trinkgeld dürfte in der Nacht auf 23. September Auslöser für die Auseinandersetzung in der Kühnsdorfer Diskothek Cabana gewesen sein, die in weiter Folge auf dem Parkplatz eskalierte. Dort soll der Angeklagte einem zweifachen Vater (41) aus Völkermarkt einen Faustschlag versetzt haben. Der Mann stürzte, erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und starb zwei Tage später im Spital.