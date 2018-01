Doppelmord: Täter zurechnungsfähig, aber krank

Täter wollte Exempel statuieren

Der Verdächtige soll am 30. Juni ein betagtes Ehepaar getötet und anschließend in der Wohnung seiner Opfer Feuer gelegt haben. Kurz nach der Tat stellte sich der Tunesier, der seit Langem in Österreich lebt, der Polizei. Als Motiv gab er an, er habe ein Exempel an der Gesellschaft, durch die er sich als Ausländer und Muslim diskriminiert fühlte, statuieren wollen. Vom damaligen Innenminister Wolfgang Sobotka wurde der Fall als erster islamistisch motivierter Mord in Österreich eingestuft.