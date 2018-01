Häftling (20) legt Brand in Zelle: 7 Verletzte

Nicht zur Ruhe kommen derzeit die Beamten in der Justizanstalt Karlau in Graz. Am Sonntag erst war ein Häftling in seiner Zelle ausgerastet, mehrere Beamte wurden verletzt. Kurz darauf kam es dann in der Nacht zu einem weiteren gefährlichen Zwischenfall: Ein als schwierig bekannter Tschetschene (20) legte Feuer in seiner Zelle. Er selbst sowie sechs Gefängnismitarbeiter wurden verletzt.