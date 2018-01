Türkis-Blau hat den ersten Stresstest bestanden

Nächster Test bereits in einem Monat

Zufrieden ist man auch bei den NEOS, die jetzt mit fünf Prozent in den niederösterreichischen Landtag einziehen können. Für den Parteimanager der NEOS bedeutet der Wahlausgang einen „guten Rückenwind“ für die nächsten drei Landtagswahlen. Das Ergebnis in Niederösterreich zeige, dass die NEOS in ländlichen Gebieten Fuß fassen können. Schon in einem Monat stehen Regierungs- und Oppositionsparteien erneut auf dem Prüfstand. Am 25. Februar ist Tirol an der Reihe. Auch dort gilt die ÖVP als prognostizierte Siegerin.