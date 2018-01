Kärntner verdienen um 500 Euro weniger

Mit 210.000 Arbeitnehmern wurde im Vorjahr eine Rekordbeschäftigung in Kärnten erreicht. Beim Einkommen hinken die Arbeitnehmer dem Rest Österreichs jedoch hinterher. Im Schnitt verdienen die Beschäftigten in Kärnten um 500 Euro weniger. Hauptgrund dafür ist der hohe Anteil an Saisonbeschäftigung.