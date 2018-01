Ein Helfer-Duo auf sechs Beinen

Sie sind bereits ein eingespieltes Team, die zweieinhalb Jahre alte Schäferhündin Finja und ihr Herrl Matthias Schwabl aus Saalbach-Hinterglemm in Salzburg. Früher war Schwabl Hüttenwirt, heute ist er hauptberuflicher Pistenretter. Das Helfen hat für „Hias“, wie ihn alle nennen, seit über 30 Jahren auch in der Freizeit einen hohen Stellenwert. „Mit 20 habe ich als ehrenamtlicher Bergretter, kurz danach als Lawinensuchhundeführer begonnen“, schildert der 52-Jährige, der seit knapp vier Jahren einer von zahlreichen Freiwilligen bei der Salzburger Rotkreuz-Suchhundestaffel ist. Finja ist seine vierte Lawinensuchhündin und immer an seiner Seite. Am heutigen Tag absolviert das sechsbeinige Duo seine Einsatzprüfung, ab dann sind die beiden für den Ernstfall bereit. „Finja muss unter Beweis stellen, dass sie verschüttete Personen anzeigen, mit Wind und Wetter umgehen sowie mit Pistengeräten und fremden Personen arbeiten kann“, erzählt der zweifache Vater und Großvater weiter.