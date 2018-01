Falsch gesendete Nachricht endet mit Todesdrama

Eine unabsichtlich an die falsche Person gesendete Nachricht hat in Großbritannien auf tragische Weise zum Selbstmord eines 17-jährigen Mädchens geführt. Charlotte Guy gestand über Snapchat, dass sie mit einem Anderen geschlafen hatte – doch der Text erreichte irrtümlich ihren Freund (20). In eine ihrer letzten Nachrichten schrieb sie ihm "Bitte verzeih mir" - wenig später wurde sie tot in einem Wald gefunden.